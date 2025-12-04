İzmir'de Göztepe taraftarı Barış'ı hayattan koparmıştı! Verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

Kaza, 28 Mayıs 2022'de saat 20.00 sıralarında, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı olan Dörtköşe, yaralı halde, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Polat Dörtköşe, kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Ege Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA TALEBİ

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istedi.