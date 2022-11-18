Yunanistan ile Libya arasında diplomatik kriz

LİBYA'DA Atina ve Trablus hükümetleri arasında diplomatik kriz yaşandı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el- Menfi ile görüşmek üzere Trablus Uluslararası Havalimanı'na gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libyalı mevkidaşı Necla Manguş'un havaalanında kendisini beklemesine rağmen uçaktan inmeyi reddetti. Yunan bakanın sürpriz bir şekilde uçaktan inmeyi reddettiği ve hiçbir açıklama yapmadığı açıklandı. Yunan basını ise sadece el-Menfi ile görüşmek isteyen Dendias'ın, Manguş'un kendisini beklediğini öğrenince görüşmesini iptal ettiğini duyurdu.

HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

DENDİAS'IN uçağı daha sonra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'ye geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Nikos Dendias, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı. Dendias'ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.