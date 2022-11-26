Mahsa Emini protestoları birçok kentte sürüyor

İRAN'DA, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı şehirlerde devam etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre İsfahan, Tahran, Meşhed, Kürdistan ve Elburz eyaletinin Kerec kentinde toplanan kalabalıklar yönetim karşıtı slogan atarak yürüyüş yaptı. Tahran'ın Ekbatan bölgesinde toplanan kalabalık, caddede yürüyüş yaparak yönetim karşıtı slogan atarken Settar Han bölgesinde göstericiler yolda ateş yakıp protesto çağrısında bulundu. Şehrin Narmek ve Çitger semtleri de protestolara sahne oldu.

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