Son bir haftada 14 kişi ‘cehennem köpeği’ kurbanı

KOLOMBİYA Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada Kovid-19'dan 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 800 kişinin de virüse yakalandığı kaydedildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede virüsten ölenlerin sayısı 141 bin 895'e, hastalığa yakalananların sayısı ise 6 milyon 314 bin 769'a çıktı. Yerel basında yer alan haberlerde ülkede son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 vakalarının, Omicron'un bir alt varyantı olan "cehennem köpeği" enfeksiyonundan kaynaklandığı öne sürülüyor

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