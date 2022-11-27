  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Son bir haftada 14 kişi ‘cehennem köpeği’ kurbanı

Son bir haftada 14 kişi ‘cehennem köpeği’ kurbanı

27.11.2022

Son bir haftada 14 kişi ‘cehennem köpeği’ kurbanı
KOLOMBİYA Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada Kovid-19'dan 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 800 kişinin de virüse yakalandığı kaydedildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede virüsten ölenlerin sayısı 141 bin 895'e, hastalığa yakalananların sayısı ise 6 milyon 314 bin 769'a çıktı. Yerel basında yer alan haberlerde ülkede son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 vakalarının, Omicron'un bir alt varyantı olan "cehennem köpeği" enfeksiyonundan kaynaklandığı öne sürülüyor
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA