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ABD yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider’ı tanıttı

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, “En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21’i tespit etmekte zorlanacak” dedi.

4.12.2022

ABD yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider’ı tanıttı
ABD merkezli çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. ABD'nin California eyaletine bağlı Palmdale'de düzenlenen törende tanıtılan dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olan B-21 Raider, konvansiyonel ve nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli stratejik bir bombardıman uçağı. Yeni nesil hayalet uçak olarak nitelendirilen B-21 Raider, radara karşı kendisini "yabancı bir nesne" olarak gizleyebilme ve uzun menzilli tam isabetli vuruş kapasitesiyle dikkat çekti.
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