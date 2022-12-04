ABD yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider’ı tanıttı

ABD merkezli çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. ABD'nin California eyaletine bağlı Palmdale'de düzenlenen törende tanıtılan dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olan B-21 Raider, konvansiyonel ve nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli stratejik bir bombardıman uçağı. Yeni nesil hayalet uçak olarak nitelendirilen B-21 Raider, radara karşı kendisini "yabancı bir nesne" olarak gizleyebilme ve uzun menzilli tam isabetli vuruş kapasitesiyle dikkat çekti.

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