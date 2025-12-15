Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Nefret siyasetine prim vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanan Kabine toplantısı sona erdi..
Toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
86 milyonluk birlik ve beraberlik içinde birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım içerisindeyiz.
Belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerliyoruz. Tarihi tecrübelerimizde aldığımız güç ile bizi güçlü kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, sünni,alevi farketmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır.
Nefret siyasetine prim vermeyeceğiz. Yaşam tarzına ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz. Emanetiniz emin ve ehil ellerde. 86 milyonun huzuru için gece geceyi gündüze katıyoruz.
Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzlanmayın. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz.
CHP'Lİ VEKİLİN SAYGISIZLIĞINA TEPKİ
Bütçe görüşmelerinde partimizin grup başkan vekiline yönelik CHP'den yapılan hakaretleri ve saygısızlığı kınıyorum. Siyasetin seviyesi düşürülmemeli. Milleti temsil edenler üslup noktasında özenli olmalı.
Son kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir.
TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLUNCA HAKKANİYET KAYBOLUYOR
Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye ve Filistin'in önünde olmasına tepki göstermiyor, bu çarpık tabloda hiçbir sıkıntı görmüyor. Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı kararlılıkla devam edeceğiz.