ABD’de 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla vurdu

ABD'DE Virginia eyaletinin New Port bölgesindeki Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, öğretmenini silahla kasten vurdu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Şüpheli, 6 yaşındaki bir erkek öğrenci. Gözaltına alındı. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor" dedi. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu ifade edildi.

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