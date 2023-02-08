Suriye’de ölü sayısı bini geçti

SURİYE Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 812'ye, yaralı sayısının ise 1449'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, verilerin Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinden elde edildiğini vurguladı. Suriye'nin depremden etkilenen kuzeybatı bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler ekipleri ise bölgede yüzlerce binanın yıkıldığını ve birçok kişinin enkaz altında olduğunu vurgulayarak uluslararası yardım talebinde bulundu.

MUCİZE KURTULUSLAR

DEPREMİN şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep'te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, Halep'te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı. Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin'deki hastanelere götürüldü.