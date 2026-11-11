Haberler İzmir İzmir'deki Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme! Yol kenarında yarı baygın bulunmuştu İzmir'deki Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme! Yol kenarında yarı baygın bulunmuştu İzmir'de 2022 yılında otoyol kenarında yarı baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. İki tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı, Cem A. hakkında olası kastla öldürme, Burak K. hakkında ise nitelikli yağma ve cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından ceza verilmesini istedi. AA









İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cem A, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Diğer tutuklu sanık Burak K. ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.





Duruşma, önceki celsede taraflar arasında yaşanan arbededen dolayı izleyiciye kapalı gerçekleştirildi.



Mahkeme başkanı, yargılamada dinlenilen bir tanık hakkında "yalan tanıklık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdürülmemesi kararını verdi.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Burak K'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma" ile "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.