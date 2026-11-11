COP31 Liderler Zirvesi başladı | Dünyanın gözü Antalya’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştiriliyor.

Zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

ZİRVEDE İLK GÜNÜN TEMASI "SIFIR ATIK"

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletildi. Anadolu Ateşi ekibi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösteri sundu.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı hedefleyen gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla sona erdi.

Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletildi.

Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.

COP31'DE KONUKLARA MEHTERANLI KARŞILAMA

COP31 Liderler Zirvesi öncesi alanda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.

COP31 alanına giriş yapan bazı yabancı katılımcılar, mehteran marşını duyunca ritme uyarak, dans etti, mehter takımını alkışladı. Bazı yabancı katılımcıların mehteran marşına tepkisi ve dansı renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Birlik, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de konser vermiş, liderleri karşılamıştı.

Öte yandan, COP31 alanına gelen misafirlere çikolata, muz ve elma gibi ikramlarda bulunuldu.