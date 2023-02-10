Filistin ekibi depremzedelere yardım etmek üzere yola çıktı

Filistin Acil Müdahale ve Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere yardım için Türkiye ve Suriye'ye ulaşacak şekilde 73 kişilik bir heyetle yola çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığı binasında toplanan ekipler, hazırlıklarını gözden geçirdi. Ekibin kara yoluyla Ürdün'e vardıktan sonra Suriye ve Türkiye'ye gidecek şekilde iki takıma ayrılacağı ve vardıkları ülkede yerel makamlarla koordinasyon halinde çalışacağı aktarıldı.

POLONYA İTFAİYE ŞEFİ: ARAMA KURTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'de bulunan ekibinin ihtiyaç duyulduğu sürece kurtarma operasyonlarına devam edeceğini söyledi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 70 binden fazla kişinin bulunduğunu kaydeden Bartkowiak, önce çalışmalar için bir üs kurduklarını belirterek, "İlk kurtarma haberini 7 Şubat'ta aldık. Türk ve Polonyalı ekipler tarafından bir kişi kurtarıldı. 3 saat sonra ikinci ve sonrasında üçüncü depremzedeyi kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN GELEN 46 KİŞİLİK EKİP ADIYAMAN'A GİTTİ

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, TSK'ya ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi. İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı'na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK'nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman'a hareket etti. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

YUNAN BAKAN İNSANİ YARDIMLARLA TÜRKİYE'DE

Yunanistan, Türkiye'ye iki uçakla insani yardım malzemesi gönderdi. Battaniye, yatak, barınma ve mobil muayenehane amaçlı çadırları taşıyan uçaklar, Adana Havalimanı'na indi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da uçaklardan biriyle Türkiye'ye geldi. Yunan heyeti havalimanında Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinasyonu için görevlendirilen büyükelçilerden, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu karşıladı. Bakan Stilyanidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve hükümetinin zor günler yaşayan Türk halkına acilen yardım gönderme kararı aldığını söyledi.