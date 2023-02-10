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Suriye’de korkunç yıkım havadan görüntülendi

10.2.2023

Suriye’de korkunç yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ile Tartus şehirlerinde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, enkaz alanlarındaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İdlib'e bağlı Armanaz kasabasında yıkılan binaların enkazında da umutlu bekleyiş devam ediyor. Depremin bıraktığı yıkım ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Suriye'nin kuzeybatısında arama-kurtarma çalışmalarına devam eden Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşu, 4'üncü günde yıkıntılardan hala ses geldiğini duyurdu. Beyaz Baretliler, yaşamını yitirenlerin sayısının 1.900'ü, yaralıların sayısının ise 2 bin 950'yi geçtiğini kaydetti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Suriye'ye bir sınır kapısının açık olduğunu, iki kapı açmak için çalışıldığını ifade etti. Suriye'nin depremden hasar alan bazı bölgelerinde, su taşkınlarının da olduğu görüldü. Yaşanan taşkınlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı belirtildi.

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