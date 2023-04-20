Sudan duman altında! Hastaneler bombalandı

Sudan'da geçici ateşkesin ardından ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Hartum ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerde bulunan 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığı bildirildi. Hizmet vermeyen hastanelerden 9'unun bombalandığı, 16'sının tahliye edildiği aktarıldı. 59 hastaneden 20'sinin de tamamen veya sadece ilkyardım için kısmen faaliyet gösterdiği belirtildi.

AB MİSYON ŞEFİ YARALANDI

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'da görevli insani yardım misyonu şefi Wim Fransen'in silahla vurularak yaralandığı bildirildi. Belçika basınındaki haberlere göre, Sudan'da görev yapan Belçika vatandaşı Fransen'in pazar günü Hartum'da kaybolduğu, salı günü yaralı bir şekilde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

JAPONYA'DAN TAHLİYE KARARI

Öte yandan Japonya hükümeti, ülkede bulunan vatandaşlarının güvenliği için harekete geçti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, yaptığı açıklamada hükümetin Sudan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni bölgeye göndermeye hazırlandığını söyledi. Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şu ana kadar 270 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Sudan'daki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Ülkedeki sağlık merkezleri ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, en az 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı kaydedildi. Sağlık merkezlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar ve ambulans kaçırma gibi olayların, sağlık çalışmalarını kısıtladığı; bu durumun, ölümlerin artmasına neden olduğu vurgulandı.