Prens, Biden’ı açıkça tehdit etmiş: Ekonominizi mahvederiz

ABD ve Suudi Arabistan arasında geçen yıl yaşanan petrol krizi sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ekonomisini mahvedeceğini söyleyerek açıkça Washington'ı tehdit etti. İki ülke arasında tansiyonun tırmanmasına yol açan kriz sırasında diplomatik ve ılımlı açıklamalar yapan Suudi Arabistan'ın kapalı kapılar ardında ABD'ye çok sert uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Washington Post'un ele geçirdiği istihbarata ait gizli belgelere göre Prens Selman, ABD'nin misillemede bulunması halinde ülkesinin ABD ekonomisi için çok ciddi sonuçlara yol açacak adımlar atacağını bir araya geldiği yetkililere iletti. Selman'ın "Artık ABD yönetimiyle uğraşmayacağım" diyerek ABD'yle köprüleri atacağını söylediği de aktarıldı.