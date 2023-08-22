  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler İsrail güçlerinden Batı Şeria’da baskın

İsrail güçlerinden Batı Şeria’da baskın

HABER MERKEZİ
İsrail güçlerinden Batı Şeria’da baskın
İSRAİL güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı, düzenlediği baskınlarda ise 15 kişiyi gözaltına aldı. Gazeteci Adil Ebu Nime, İsrail güçlerinin yıktığı evlerin 3'ünün meskun, birinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Ebu Nime, bölgedeki 6 evin sahibine de C bölgesinde "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderildiğini ifade etti. Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA