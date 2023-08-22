İsrail güçlerinden Batı Şeria’da baskın

İSRAİL güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı, düzenlediği baskınlarda ise 15 kişiyi gözaltına aldı. Gazeteci Adil Ebu Nime, İsrail güçlerinin yıktığı evlerin 3'ünün meskun, birinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Ebu Nime, bölgedeki 6 evin sahibine de C bölgesinde "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderildiğini ifade etti. Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.