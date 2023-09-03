Arap aşiretlerinin YPG ile çatışmaları sürüyor

SURİYE'DE Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusundaki çatışmalar devam ediyor. PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü.

HALKIN TAMAMI ARAP

DEYRİZOR çevresinde 24 köyün teröristlerden kurtarıldığı bildirildi. Arap aşiretlerinin çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdiği birçoğunu da yakaladığı belirtiliyor. PKK/YPG'nin Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma bölgelerine takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderdiği de gelen haberler arasında. ABD destekli PKK/ YPG'nin, "DAEŞ ile mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor. Örgüt, bölgedeki petrol ettiği petrolü, ABD Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor.

ABD İSE İRAN DESTEKLİ GRUPLARA SALDIRIYOR

ABD savaş uçakları, Arap aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG çatışmasına sahne olan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal'dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde İran destekli gruplar bir araya geldi. Muhaliflere ait gözlemevine göre, ABD'ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı. Araçlardaki unsurlardan ölü ve yaralıların olduğu ayrıca araçlardaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı.