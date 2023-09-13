Libya’da büyük felaket

Libya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 6 bine, kaybolanların sayısı ise 10 bine yükseldi. Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al- Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Libya medyasının haberlerine göre sellerde sadece Derna'da hayatını kaybedenlerin sayısı en az 6 bine yükseldi. Kızılhaç ise sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bine ulaştığını aktardı.

İKİ BARAJ ÇÖKTÜ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, 14 ton malzeme, ilaç, ekipman ve tıbbi personel taşıyan bir uçağın yardım için Bingazi'ye gideceğini duyurdu. Selden çok etkilenen Derna'da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi. Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim önceki gün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti

YARDIM UÇAĞIMIZ ULAŞTI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri'nin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD'ın aramakurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi.

FAS DEPREMİNDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 862'YE ÇIKTI

FAS'TA meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 562'ye yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 862, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiği belirtildi