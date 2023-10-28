Cuma namazına Mescid-i Aksa’da alçak saldırı

İsrail ve Filistin'deki çatışmaların 3'üncü haftasında İsrail güçleri Mescid- i Aksa'da dün bir kez daha Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. Çatışmaların 21. gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da, 3'üncü Cuma namazı kılındı.

3 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Öte yandan, çatışmaların başladığı günden bu yana, Gazze'de 190 bin konut kısmi zarar görürken, 29 bin konut tamamen yıkıldı ve enkaz altında en az 2 bin kişinin olduğu yönünde ihbarlar alındı. Saldırılar ve İsrail'in tehditleri nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.