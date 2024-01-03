Muhalif lider bıçaklandı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay dün sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı. Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Lee hayati tehlikesi bulunmasa da ek kanama endişesiyle ameliyat için başkent Seul'e götürüldü. Demokrat Parti'den yapılan açıklamada saldırının bir terör eylemi ve demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.