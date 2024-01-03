Putin’den Belgorod intikamı

RUSYA'NIN Ukrayna'nın Kiev ve Harkov bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Harkov bölgelerinde yerleşim bölgelerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılarda 92 kişinin yaralandığını, 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de apartmanların hedef alınması sonucu en az bir kişinin, Kiev bölgesinin farklı noktalarında 2 kişinin, Harkov'da ise bir kadının öldüğü belirtildi.

UKRAYNA'DAN FÜZELİ SALDIRI

GEÇTİĞİMİZ hafta saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın Cuma günü Ukrayna geneline füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Ukrayna tarafından Rusya'nın sınırdaki Belgorod kentine misilleme olarak düzenlenen füze saldırısında 25 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.