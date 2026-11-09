Son dakika: İzmir'deki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama | Ölü ve yaralılar var

PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve akabinde yangın çıktığını belirterek, olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.



Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."