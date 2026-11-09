Son dakika: İzmir'deki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama | Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve akabinde yangın çıktığını belirterek, olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Kazada can kaybı 10'a yükselmiştir.
Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir.
HABAŞ'TAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.