Başkan Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” vurgusu: Bu yoldan geri dönüş yoktur, kazanan 86 milyon olacak

"OCAK-EKİM DÖNEMİ İHRACATIMIZ YENİ BİR REKOR KIRDI" Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artış oranıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Benzer bir grafiği de turizmde görüyoruz. 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki donemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

"İZMİR'DE 16 KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ" Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan acı bir haber aldık. İzmir'de 16 kardeşimiz vefat etti. Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir'e intikal etti. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. İzmir patlamasında ihmali olanlar hesap verecek. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm karamsar senaryolara tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: BU YOLDAN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR

Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımaları turizm ve ihracatta ortaya çıkacaktır.

Süreç başarıya ulaştığında 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Bu yoldan geri dönüş yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak.

İstanbul'un, Antalya'nın, İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini nasıl dünyanın ilgisine güvenle sunabiliyorsak Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin Türkiye'nin batısı kadar doğusunda da pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak. Süreç başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece on yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek.

"ENERJİ İHTİYACIMIZI EN UYGUN MALİYETLE KARŞILAMAYA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Bölgemizde yoğunlaşan çatışmaların menfi tesirini gördüğümüz bir diğer alan enerji güvenliğidir. Bu alanda son dönemde hamle üstüne hamle yapıyoruz. Bu krizlerin ülkemizi asgariye indirmiş durumdayız. Biz son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyen bir ülkeyiz.

Enerji sepetimizi çeşitlendirerek ve sondaj faaliyetlerimizi artırarak enerji ihtiyacımızı en istikrarlı ve en uygun maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus, yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızı harekete geçirmektir. Aramadan bulunmaz kararıyla gerek yurt içinde gerek denizlerimizde gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Engeller karşısında vazgeçmedik. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık.

"FON KONUSUNDA EN KÜÇÜK BİR TAVİZ OLMAYACAK"

Fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım yoluna koyuyoruz. Bunda en küçük bir taviz olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında biz başkalarına benzemeyiz demiştik. Eminim bu artık çok net bir şekilde görünmüştür."