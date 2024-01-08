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Öldürülen imam için titiz soruşturma istendi

HABER MERKEZİ
Öldürülen imam için titiz soruşturma istendi

ABD'NİN New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde 4 Ocak'ta imamlık yaptığı caminin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hassan Sharif için Ulusal İslam Birliği Camii ve Toplum Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, imam Sharif'in yakınları ve görev yaptığı cami cemaati başta olmak üzere Müslüman kuruluş temsilcileri katıldı. Amerika İslami İlişkiler Konseyi İletişim Müdürü Dina Sayedahmed, "Yetkilileri bir kez daha bu olayın soruşturulması konusunda gereken titizliği göstermeye çağırıyoruz" dedi.

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