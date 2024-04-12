Alman BSW partisi üyeleri: İsrail’e silah satışını durdurun

ALMANYA'DA "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" partisinin milletvekilleri, hükümete İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu. BSW'li bazı milletvekilleri, Federal Meclise "Gazze'deki savaş için silah yok-İsrail'e silah ihracatını durdurun" başlıklı önerge sunarak, Alman hükümetinden İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi.

'İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR'

İSRAİL ordusunun, uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ciddi ihlalleri bulunduğu vurgulanan önergede, "İsrail'e silah ihracatı lisanslarının iptal edilmesi ve silah ambargosu uygulanması ile bugüne kadar tedarik edilen silahların Gazze Şeridi'nde kullanılmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı. Önergede, "Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaş, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini teşkil etmektedir. Bu durum, 7 Ekim 2023'teki katliamın ardından İsrail'in meşru müdafaa hakkı kapsamında değildir" değerlendirmesine yer verildi. BSW Eş Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, bazı Sol Parti'den (Die Linke) ayrılan milletvekilleri, ocak ayında "BSW" adlı yeni partiyi kurmuşlardı.