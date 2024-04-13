İran’dan İsrail’e intikam saldırısı

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." açıklaması yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öteyandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru Kfar Blum ve Hanita yerleşim birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Garayeb, Vardiye, Hilat el Dabba bölgelerine yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

HİZBULLAH: DEMİR KUBBE PLATFORMUNU VURDUK

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı.

Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi.