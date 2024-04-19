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Katliamcı İsrail ordusu Nusayrat’ın kuzeyinden çekildi

HABER MERKEZİ
Katliamcı İsrail ordusu Nusayrat’ın kuzeyinden çekildi
GAZZE Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden tamamen çekildiğini duyurdu. Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 8 gündür kuşatma ve aralıksız saldırı altında tuttuğu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri enkazdan çok sayıda ceset çıkardı. Enkaz altında halen onlarca ölü olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin cesetleri bulup çıkarabilmesi için kazı ekipmanları ile iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı 11 Nisan'da kuşatma altına alarak buraya şiddetli saldırılar başlatmıştı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda 8 gün boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti.
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