  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Kenya ve Tanzanya’yı sel vurdu: 225 ölü

Kenya ve Tanzanya’yı sel vurdu: 225 ölü

HABER MERKEZİ
Kenya ve Tanzanya’yı sel vurdu: 225 ölü
KENYA ve Tanzanya'yı şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri vurdu. Kenya'da 70 kişi, Tanzanya'da ise 155 kişi hayatını kaybetti. Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, "Sel nedeniyle maalesef hayatını kaybeden Kenyalıların sayısı 70'e ulaştı" dedi. Sel felaketinde 22 kişi yaralanırken 8 kişi kayboldu, 120 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Nairobi'de 64 devlet okulu sular altında kalırken, yollar ve köprüler hasar gördü veya yıkıldı. Kenya Meteoroloji Dairesi hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı yayımlarken halkı dikkatli olmaya çağırdı. Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ise şu ana kadar 155 kişinin hayatını kaybettiği, 236 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Yağışlardan 200 binden fazla kişinin ve 51 bin evin etkilendiği aktarılmıştı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA