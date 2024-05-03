Finlandiya ve İsveç’ten Türkiye’ye tam destek

Finlandiya ve İsveç, Helsinki'de gerçekleştirilen Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nda, terörle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini yineledi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nden önce 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 6. toplantısı 2 Mayıs'ta Helsinki'de yapıldı.

TÜRK HEYETİ TOPLANTIYA KATILDI

Toplantı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmelerinin ardından ilk mekanizma toplantısı olma özelliği taşıyor. Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç başkanlık etti. Türk heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ile Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler katıldı.