İslam İşbirliği Teşkilatı Gambiya’da toplanacak

İSLAM İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu yıl 4-5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılacak. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid- i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da Avustralyalı radikal bir Yahudi tarafından kundaklanmasının ardından İslam dünyasında uyanan tepkiler üzerine 25 Eylül 1969'da Fas'ın başkenti Rabat'ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansı'nda teşkilat, "İslam Konferansı Örgütü" adıyla kuruldu. Örgütün ismi Haziran 2011'de "İslam İşbirliği Teşkilatı" olarak değiştirildi. Kendisini, "İslam dünyasının toplu sesi" olarak tanımlayan İİT'nin kurulma gayelerinden birisi de "Müslümanların ortak müşterekte toplanması ve onurlarının korunması" olarak kabul ediliyor.