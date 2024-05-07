Kuveyt Emiri Türkiye’ye geliyor

KUVEYT Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es- Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor. 16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Emir Şeyh Mişal, Arap dünyası dışındaki ilk yurtdışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların yanı sıra Gazze'deki durum başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulacak.