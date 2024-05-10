Amerika - İsrail’in, Gazze Liman tezgahının arka planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye'den başka Filistin'in gerçek dostu yok. Küresel vicdanı Başkan Erdoğan canlandırdı.

İnşallah, masum Müslüman Filistinlileri gaddarca öldüren Siyonistler bir gün hesap verecek.

Ne yazık ki, Amerika - İsrail'in Filistinlileri gaddarca öldürme, Gazze'yi işgal etme rezaletleri, insanlık dışı tezgahları dünyanın gözünün içine baka baka sürüyor. Evanjelik Amerika ile tetikçiliğini yapan Siyonist Netanyahu, 21'inci yüzyılın kara lekesi Filistin SOYKIRIMINDA sınır tanımıyorlar. 35 bin masum Müslüman Filistinliyi öldürdüler, kadınları - çocukları gaddarca toprağa gömerlerken, orta-uzun vadeli sinsi planlarını uyguluyorlar, yeni tezgahlar kurguluyorlar.

Evet. Müslüman Filistin, "Evanjelist-Siyonistlerin dini kaprislerin" yozlaştırdığı bir mesele olarak kan - gözyaşı içinde.

Derin Amerika'nın tetikçiliğini yapan Netanyahu, gaddarca Müslüman Gazzelileri aylardır öldürürken dini metinlere atıfta bulunduğuna tanık olmaktayız.

Evanjelik ABD arkasında, siyonist kehanetlerle Gazze'yi yok etmek istiyorlar.

Gazze'nin işgaliyle ABD - Netanyahu'nun neden dini anlatılar öne çıkarıldığının artık bilinmesi gerekiyor.

Netanyahu'nun, İsrail halkına yönelik kehanetlerin yer aldığı kitaptan, 'Yeşaya'nın (İşaya) kehanetini' yerine getireceğini söyleyerek, sinsi planlarının arkasında TEOPOLİTİK hedefler olduğunu açıkça görmekteyiz.

Derin ABD Gazze'de yeni jeopolitik haritalar kurguluyor, siyonist Netanyahu sözde 'Edilmiş toprakları Nil'den Fırat'a kadar 'Büyük İsrail projesi peşinde geziyor. Kudüs, bu evanjelik Siyonist - Müslüman çatışmanın kalbi olmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa'nın, 'Eski Tapınak Dağı'nın (Süleyman Mabedi) tepesinde olduğuna inanıyorlar. Bu dağın bati duvarı, Yahudilik için en kutsal yer olarak kabul ediliyor.

Bu da, Siyonist Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altını oyma, Süleyman Tapınağı yığınını ortaya çıkarma peşinde. Diğer taraftan GAZZE'Yİ İŞGAL ETME - YUTMA rüyası görüyor.

ABD'NİN GAZZE'YE LİMAN TEZGAHININ ARKA PLANI

GAZZE'Yİ YUTMA PROJESİ arkasında ABD'NİN JEOPOLİTİK, TEOPOLİTİK hedefleri var.

Güya, Gazzelilere yardım için Gazze'nin Doğu Akdeniz'deki çok kıymetli deniz sahasına Amerika liman kuruyor.

Derin ABD Başkanı Joe Biden 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurdu. Pentagon yüzer platformlu limanı inşa etti.

O liman Gazze'ye yardım dümeniyle kuruldu. Gerçek başka.

ABD desteğiyle inşa edilen iskele - liman Gazze'yi işgal limanıdır. ABD ve İsrail, Gazze sahilinde yeni liman inşası konusunda insanlığı bahane ediyor ama gerçekte insanlıktan uzaklar.

ABD ile İsrail'in dürüst olmadıkları değerlendiriliyor.

2 formül vardı, 1. "Dürüst olsalardı, Gazze'ye limanı inşa etmek üzere giren kamyon ve dev buldozerler, işgal devletinin (İsrail) yıktığı evlerin enkazı altında kan kaybından ölmeye devam eden binlerce yaralıyı kurtarmak için devreye girerdi" deniyor.

2) Dürüst olsalardı, Refah Kapısının düzenli çalışmasını, yardımların BM kontrolünde Gazze'ye girmesini sağlarlardı.

Amerika BM konseyinde bu yoldaki talepleri VETO etti.

Güya ABD'nin kurduğu bu limandan yardım gelecekmiş.

Yardım dümeni örtüsü altında bir sinsi planla (sahte bayrak operasyonu) bu limandan ABD'nin tanklarının, ordusunun Gazze'ye gireceği değerlendiriliyor.

ABD'nin inşa ettiği bu limanın İsrail'in sahildeki egemenliğini güçlendirmek, Refah Sinir Kapısı'nı devre dışı bırakmak, Filistin'in egemenliğini sona erdirmek ve Gazze halkını göçe teşvik etmek için inşa etmekte kullanılması asla gözden kaçırılmamalıdır.

Nitekim, ABD, Siyonist Netanyahu'nun Refah bölgesine gaddarca saldırısını, refah kapısını kontrol altına almasını ENGELLEMEDİ.

Bakmayın siz, ABD'nin siyonist Netanyahu'nun refah saldırısına karşı çıktığına.

YALAN deniyor. İsrail'in gizli bir çıkarı var. Görünen o ki Netanyahu, masum Filistinlileri Gazze kuzeyinden Güneye baskı ile gönderdi. Şimdi, Gazze'nin güneyinde Refah bölgesini işgal ediyor. Gazzeliler zor durumda.

Yarınlarda Güneydeki Gazzelileri kurtarma dümeniyle Amerika (sahte insanlık çıkışlarıyla) kurduğu limandan başka ülkelere gönderme hazırlığında.

Nitekim, sahte gözyaşları ile Amerika'nın, Gazze'nin güneyinde sıkılmış, perişan Gazzelileri, AFRİKA'DA GANA'ya götürme, güya kurtarmaya yönelik gizli görüşmeler yaptığı sızdı. Bu durum aslında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göçünü teşvik etmek, GAZZE'Yİ BOŞALTMAK için kirli ABD-Siyonist Netanyahu ile bağlantılı olarak konuşuluyor.

Evet. ABD ve Netanyahu, limanı koruma, insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırma ve Hamas'ın burayı kontrol etmesini engelleme bahanesiyle Gazze kıyılarının bir kısmını kontrol etmeyi hedeflemektedir. "ABD'nin Gazze Limanı Filistinliler üzerindeki ablukayı sıkılaştırmanın bir aracı olacaktır" değerlendirmesi yapılıyor.

OYUN İÇİNDE OYUN VAR

ABD'nin Gazze Limanı bir işgal limanıdır ve ABD ordusunun Gazze sınırlarına girmesine olanak sağlıyor.

Sadece Amerika'nın mı?

Meşhur İngiliz yayın kuruluşu geçen hafta, 'ABD'NİN GAZZE LİMANINI İNGİLİZ ORDUSU KORUYACAK' başlıklı bir yazı yayınladı. Gözden kaçmasın.

ABD'nin Gazze işgal limanı, Kıbrıs Rum kesimi-Larnaka ile bağlantılı. Yardım malzemelerini Larnaka'da Netanyahu'nun adamları kontrol edecek. Gazze limanına İspanyol gemileri taşıyacak. İngiltere'nin Kıbrıs'ta Ortadoğu'nun en stratejik üsleri var. F 35 uçaklarıyla takviye ettiler. ABD ile İngiltere'nin, Kıbrıs Rum kesimi - Ağratur üsleri.

Larnaka limanı ile Gazze'deki ABD limanı arasında bir kumpas planı hazırladıkları ayan beyan görünüyor.

SONUÇ

İSRAİL Başbakan Bünyamin Netanyahu, geçen hafta Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesi özel toplantısında, "ABD'nin inşa ettiği Liman, Gazze'den Filistinlilerin çıkışını kolaylaştırabilir.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden ayrılmaları için diğer ülkelerin onları kabul edip etmemesi dışında bir engelleri yok" demişti. E. Asker - Stratejist Çoşkun Başbuğ'un Ortadoğu'da oynanan sinsikirli planları çok iyi okuyarak yaptığı değerlendirme çok kıymetli:

"ABD'nin Gazze kıyısında inşa edeceği iskele "İşgal limanı" olarak adlandırılıyor.

Yakın gelecekte tanklarını görürüz. Sonra saldırı oldu, diyebilirler. Bir taraftan ABD, diğer taraftan İsrail GAZZE'Yİ BOŞALTMA SİNSİ PLANI

UYGULAMANIN PEŞİNDE."

EVET. GERÇEKLER ASLA GİZLENEMEZ. BİR GÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VARDIR.