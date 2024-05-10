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Putin: Stratejik kuvvetlerimiz her zaman savaşa hazır

HABER MERKEZİ
Putin: Stratejik kuvvetlerimiz her zaman savaşa hazır
SOVYETLER Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79'ncu yıldönümü vesilesiyle Kızıl Meydan'da 9 bin asker ve 70'den fazla askeri teçhizatla tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelere mesaj göndererek, "Stratejik kuvvetlerimiz her zaman savaşa hazır" dedi. Putin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenleri Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'da izledi.
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