İzmir'de Eren için İnterpol devrede

İzmir Çeşme'de esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Veli Eren'i arama çalışmaları sürüyor. Baba Mehmet Atay, 1003 gün önce ortadan kaybolan oğlu için ümidini hiç kesmediğini ve oğlunun bir yerlerde yaşadığını ve onları uzaktan izlediğini hissetiğini belirtti.
AİLESİ DE İZ SÜRÜYOR
Özel ekip ve İnterpol tarafından da aranan Veli Eren'in ölmüş olsa bu kadar süre içinde mutlaka bir acı haber gelirdi diyen Atay, "Benim en büyük umudum haftada bir iki kez gelen ve son zamanlarda Yunanistan'dan gelen esrarengiz telefonlar. Ses vermeden açılan telefonlar, Velim yaşıyor umutlarımı yeniden yeşertti. Oğlum yaşıyor mutlaka bulunacak. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'da arama çalışmalarına ağırlık verildi" dedi. Veli Eren Atay 15 Temmuz 2023 günü arkadaşları ile eğlenmeye çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.
Tam 1003 gündür kayıp olan gence bir türlü ulaşılamadı. Talihsiz gencin babası ise adeta dedektif gibi artık kendisi de iz sürüyor. Baba Atay, polisin elinden geleni yaptığına inancın tam olduğunu ancak kendi içine sığamadığı için Yunanistan ve Türkiye arasında oğlunun izini sürdüğünü belirtti.
İKİ ÜLKEDE DEDEKTİF İLE ARAMA
İzmir Karşıyaka'da yaşayan baba Mehmet-Ebru Atay çifti, iki soruya cevap bulamadıklarını ve Yunanistan'da Bulgaristan'da dedektifler tutup oğlunun izini sürdürdüklerini ve ancak herhangi bir ipucu dahi olmadığını belirttiler. Son zamanlarda gelen esrarengiz telefonlar yüzünden oğlunun yaşadığına inanan baba Mehmet Atay, "Bir baba hisseder, oğlum yaşıyor, ama neden kayıp nerede bilmiyorum, son zamanlarda artan esrarengiz telefonlar da bu hissimizi güçlendirdi. Şu anda devletimiz tüm detayları yeniden gözden geçiriyor. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan bölgesinde Eren'i arıyorlar" dedi.