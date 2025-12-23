İzmir'de Eren için İnterpol devrede

İzmir Çeşme 'de esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Veli Eren'i arama çalışmaları sürüyor. Baba Mehmet Atay, 1003 gün önce ortadan kaybolan oğlu için ümidini hiç kesmediğini ve oğlunun bir yerlerde yaşadığını ve onları uzaktan izlediğini hissetiğini belirtti.

AİLESİ DE İZ SÜRÜYOR

Özel ekip ve İnterpol tarafından da aranan Veli Eren'in ölmüş olsa bu kadar süre içinde mutlaka bir acı haber gelirdi diyen Atay, "Benim en büyük umudum haftada bir iki kez gelen ve son zamanlarda Yunanistan'dan gelen esrarengiz telefonlar. Ses vermeden açılan telefonlar, Velim yaşıyor umutlarımı yeniden yeşertti. Oğlum yaşıyor mutlaka bulunacak. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'da arama çalışmalarına ağırlık verildi" dedi. Veli Eren Atay 15 Temmuz 2023 günü arkadaşları ile eğlenmeye çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.