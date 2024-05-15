450 bin Filistinli Refah’ı terk etti

İSRAİL'İN işgali sebebiyle Refah'ta yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısının 450 bine yükseldiği bildirildi. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın açıklamasında, İsrail'in 6 Mayıs'ta başlayan Refah işgalinden bu yana 450 bin Filistinlinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta aralarında hasta ve yaşlıların da bulunduğu on binlerce sivil Refah'ı terk etti. Bölgeyi terk eden siviller İsrail'in kuzeyde güvenli bölge ilan ettiği Mevasi, Han Yunus ve Deyr el Belah'a gitti. Burada moloz yığınları ya da kumluk araziler üzerinde barınaklar kurmaya çalıştı. İsrail işgali öncesinde Refah'ta yaklaşık 1.5 milyon insan yaşıyordu. Bunların 1.2 milyonu daha önceki saldırılar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalarak Refah'a sığınan sivillerdi. Son saldırıların ardından bölgeden kaçışlarla beraber Refah genelinde nüfusun yaklaşık 1 milyona düştüğü ifade ediliyor.