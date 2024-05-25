UAD İsrail kararını açıkladı: İsrail, operasyonlarını durdurmak zorunda

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" dedi. UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir. Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda. İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermeli.

HAMAS'TAN İLK MESAJ GELDİ

FİLİSTİN Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina, Filistin Yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası bir fikir birliğini temsil ettiğini söyledi. Hamas da kararın memnuniyetle karşılandığını ancak yeterli olmadığını ve Gazze'ye yönelik saldırıların tümüne son verilmesi gerektiğini söyledi.