Yeni Delhi’de sıcaklık için kırmızı alarm

HİNDİSTAN'IN başkenti Yeni Delhi'de, 49,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede dün 49,9 derece ölçülen sıcaklık, kentte şimdiye kadar ölçülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı bildirildi. Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hissedilen aşırı sıcaklık etkilerinin, 30 Mayıs'tan sonra giderek azalmasının beklendiği belirtildi. IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.