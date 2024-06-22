“Ukrayna ile diyaloğu İstanbul anlaşması temelinde sürdürürüz”

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin yönetiminin Ukrayna ile İstanbul ve Minsk anlaşmaları temelinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi. "İstanbul ve Minsk'te neredeyse bir buçuk ay süren zorlu müzakereler sırasında varılan bu anlaşmalara dayanarak, Ukrayna tarafıyla diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullanan Putin, diyaloğun nerede ve ne zaman gerçekleşeceğinin "önemi olmadığını" da belirtti. Minsk anlaşmaları, Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas ve Luhansk bölgeleri ile Kiev yönetimi arasında devam eden çatışmayı durdurmak amacıyla 2014 yılında imzalanmıştı. Anlaşmalar bölgede ateşkes ve esir takasının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel statü verecek bir anayasa değişikliği yapılmasını da içeriyordu.