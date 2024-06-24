Soykırımcı İsrail Refah’ta katliam yaptı

İsrail ordusu, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail ordusuna bağlı güçlerin, dün Gazze kent merkezi, Refah kentinin batı bölgeleri ile kentteki Suudi Mahallesi'nde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı. Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu bölgelerin, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteren, önceki ve sonraki hallerine ilişkin fotoğraflarını paylaştı. Kaynaklar, ölü ve yaralılara ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 598 Filistinlinin öldüğünü, 86 bin 32 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Saldırıda burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde birinci derece yanıklar oluşan Filistinli Hanan Alaa el-Akıl (9), yaşam mücadelesi veriyor.

HAVA VE KARA SALDIRILARI

İSRAİL'İN Gazze kent merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında ise en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı. Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu. İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.