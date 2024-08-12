The Economist’ten Filistin’e sansür

BANGLADEŞ'TE yaşanan olayları manşetine taşıyan The Economist gazetesi, kapak görselinde Filistin'e sansür uyguladı. Fotoğrafta Filistin bayrağının silindiği görüldü. Bayrağa yapılan sansürleme tepki çekti. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapmaya devam ederken, ABD ve Avrupa medyası zulmü görmezden geliyor. Öte yandan, dünyanın her yerinde vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi yapıyor.

Londra merkezli The Economist gazetesi, "Bangladeş bir otokratı devirdi, şimdi işin zor kısmı başlıyor" başlıklı habere ait görselin orijinalinde bulunan Filistin bayrağını paylaşılan fotoğrafta sildi. Sansürlü fotoğrafı yaklaştırınca, bir göstericinin elinin duruş şekli yapılan oynamayı açıkça gösterdi. Sosyal medyada kullanıcılar Filistin bayrağını sansürleyen The Economist'e tepki gösterdi.