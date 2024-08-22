Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile ateşkesi görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZAMAN DARALIYOR

KARŞI tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı" dedi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmediği konusunda çok net. Anlaşmada İsrail ordusunun Gazze'den çekilme takvimi ve yerleri konusu çok net ve İsrail de bunu kabul etti" dedi. Blinken, "Mısır ve Katar'daki ortaklarımızla birlikte mesajımız basit, açık ve acildir. Ateşkes ve rehine anlaşmasında sona gelmemiz gerekiyor, bunu hemen yapmalıyız. Zaman çok önemli. Çünkü her geçen gün rehinelerin hayatları tehlikeye giriyor. Özellikle Katar ve Mısır, Hamas'la doğrudan temas halinde ve biz bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışırken onu da beraberinde getirmeye çalışıyorlar" dedi.