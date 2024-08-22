Irak’ta siyasi parti liderinden terör örgütü PKK’ya sert tepki

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Hareket Partisi lideri İrfan Abdulaziz, terör örgütü PKK'nın bulunduğu bölgelerde kalkınmayı engellediğini söyledi. Abdulaziz, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve yol açtığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLER'

TERÖR örgütünün IKBY yönetimi için geçmişte de sorun oluşturduğunu dile getiren Abdulaziz, "PKK, Kürt yönetimi için sorundur. PKK, bulunduğu bölgelerin kalkınmasını ve gelişmelerini engelliyor. Kandil'den Şerbajer ve Pencivin ilçelerine kadar varlar. Bu, bölgenin güvenliği için kötü bir durum. Özellikle içinden geçtiğimiz günler çok hassas. Gerginlik artar ve kontrolden çıkarsa Kerkük ve Süleymaniye de bundan nasibini alır. Böyle olursa başka bir güç durumdan istifa edip bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir." ifadelerini kullandı.