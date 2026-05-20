Soyer ve Aslanoğlu Özel’e karşı çalışmış! Özkan Yalım'ın ek ifadesinde her şey ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım, üçüncü kez etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
"ÖZEL KENDİSİ İLGİLENDİ"
Verdiği ek ifadede, bundan önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirten Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili samimi ikrarda bulunduğunu ve tüm bildiklerini 'somut' delilleriyle anlattığını savundu. Yalım, kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in, Özgür Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarına zorluk çıkardıklarını öne sürdü. Yalım, Delegelerle görüşme yapmamıza engel olmaya çalıştılar. Bunun üzerine Özgür Özel, İzmir bölgesindeki delegelerle kendisi ilgilendi" dedi.
YAKININDAKİLERİ AÇIKLADI
Kendisinin, önceki ifadesinde de belirttiği gibi Gaziantep ile Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendiğini söyleyen Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu ifade etti. İfadesinin devamında, Özkan Yalım, "Özgür Özel ile tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan, Ankara'da çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerdir. Basında yer alan benim Özgür Özel'in çok yakını olduğum yönündeki haberler asılsızdır" diye konuştu.
"İFADEMİN ARKASINDAYIM"
Özkan Yalım, tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın, ifadesinde söylediği hususların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Kendisi Özgür Özel'le yakın ilişkisinden dolayı onu koruma maksadıyla böyle bir ifade vermiştir. Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 Milyon TL parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu. Benim şimdiye kadar etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadelerimdeki hususların tamamı kelimesi kelimesine doğrudur, tüm söylediklerimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.