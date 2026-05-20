Soyer ve Aslanoğlu Özel’e karşı çalışmış! Özkan Yalım'ın ek ifadesinde her şey ortaya çıktı...

"ÖZEL KENDİSİ İLGİLENDİ" Verdiği ek ifadede, bundan önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirten Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili samimi ikrarda bulunduğunu ve tüm bildiklerini 'somut' delilleriyle anlattığını savundu. Yalım, kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer 'in, Özgür Özel 'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarına zorluk çıkardıklarını öne sürdü. Yalım, Delegelerle görüşme yapmamıza engel olmaya çalıştılar. Bunun üzerine Özgür Özel, İzmir bölgesindeki delegelerle kendisi ilgilendi" dedi.

YAKININDAKİLERİ AÇIKLADI

Kendisinin, önceki ifadesinde de belirttiği gibi Gaziantep ile Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendiğini söyleyen Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu ifade etti. İfadesinin devamında, Özkan Yalım, "Özgür Özel ile tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan, Ankara'da çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerdir. Basında yer alan benim Özgür Özel'in çok yakını olduğum yönündeki haberler asılsızdır" diye konuştu.