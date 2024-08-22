Lynch’in batan teknesinin kamaralarına ulaşılamadı

İTALYA'NIN Sicilya adası açıklarında içinde 'İngiltere'nin Bill Gates'i' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in de bulunduğu tekne battı.

OPERASYON YAPILAMIYOR

İTALYAN itfaiyesi, teknenin enkazının büyük bölümünün incelendiğini ancak dalgıçların henüz kamaralara erişemediğini belirtti. İtalyan medyası, kayıp 6 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu. İtfaiyeden yapılan açıklamada, giriş bölümlerini kapatan mobilyaların erişimi zorlaştırdığı aktarıldı. Vigili del Fuoco, açıklamasında, "İtfaiye dalgıçları dün akşam geç saatlerde gerçekleştirdikleri son dalışta batığın içine girmeyi başararak köprünün altındaki bazı odaları inceledi. Çok sayıda engelin varlığı ve erişim geçitlerinin darlığı nedeniyle operasyonlar karmaşıktı. İtfaiye dalış ekipleri, suyun yüzeyine çıkmadan önce derinlikte 12 dakika kaldı. Kayıp kişilerin bulunduğu varsayılan kamaralara erişim hala zor" ifadelerini kullandı.