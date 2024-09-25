Lübnan’dan Suriye’ye savaş göçü başladı

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde dün düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın 4 ve 5. katlarını hedef aldı.

500 KİŞİ SINIRI GEÇTİ

SÖZ konusu saldırı, İsrail'in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu. Ayrıca, Lübnanlı güvenlik kaynakları, Ibrahim Qubaisi adlı Hizbullah komutanının bu saldırıda öldürüldüğünü söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve çevresine göç dalgası devam ediyor. Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, tırmanan gerilimden kaçan yaklaşık 500 kişinin Suriye'ye geçtiğini aktardı. Pazartesi günü Kusayr ve Dabousiya sınır kapılarından yüzlerce kişinin geçtiği kaydedildi. Bir taksi şoförü de, Masnaa sınır kapısında Lübnan plakalı düzinelerce araba gördüğünü aktardı.