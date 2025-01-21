ABD’de ikinci Trump dönemi resmen başladı

ABD'DE 47. Başkan seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2016-2020 yılları arasında yönettiği Beyaz Saray'a geri döndü. Başkan Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "ABD'nin altın çağı şu anda başlıyor" dedi. Başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle yemin yöreni 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda yapılırken, yaklaşık 200 bin Trump taraftarı yemin töreni için Washington'a geldi.

İKİ CİNSİYET VURGUSU YAPTI

ÖNCELİĞİNİN gururlu ve zengin bir ülke inşa etmek olduğunu belirten Trump, "Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak. Herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor. Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız. Bugünden itibaren bunların hepsi çok hızlı bir şekilde değişecek" diye konuştu. LGBT ile de mücadele edeceğini ilan eden Trump, "Şehirlerimize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek" ifadelerini kullandı.