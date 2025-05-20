Assange, Cannes’a Gazze’de öldürülen binlerce çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

"İSRAİL ORDUSU HOBİ OLARAK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR"

İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, "İsrail ordusunun Gazze'de hobi olarak çocuk öldürdüğü" açıklamasıyla gündeme gelen İsrailli siyasetçi Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan'a destek çıkarak Golan'ı "cesur ve doğru biri" şeklinde tanımladı.

Golan'ın İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." ifadeleri İsrail kamuoyunda yoğun biçimde tartışılıyor.

Golan'a gerek iktidar, gerekse muhalefetten gelen kınama ve tepkilerin aksine eski Başbakan aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı Ehud Barak'tan destek geldi.

Barak, sosyal medya paylaşımında, "Yair Golan doğru ve cesur bir adamdır. Eğer ki bu gece bir baskına gidecek ya da yarın çetin bir siyasi kampanyaya başlayacak olsam, bugün kendisine saldıranlar ve onu kınayanlar değil yanımda Golan'ı görmek isterim." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de gün boyunca Golan'a artan tepkilerin yanı sıra, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan'ın rütbelerinin sökülmesi çağrısında bulundu.

Levin, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 18 binden fazla çocuğun öldüğü tabloda "İsrail ordusunun hobi için çocuk öldürdüğünü" dile getiren Golan'ın İsrail ordusuna iftira attığını öne sürdü.

GOLAN'DAN AÇIKLAMALARINA GERİ ADIM

İsrail Meclisi'nde sandalyesi bulunmayan Demokratlar Partisi'nin Lideri Golan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamalara gelen tepkiler üzerine ifadelerine izah getirdi.

Golan, sosyal medya paylaşımında "İsrail askerleri kahraman, hükümet bakanları yozlaşmış. İsrail ordusu etik, halk doğru yolda ama hükümet çarpık. Savaş bitmeli, esirler geri getirilmeli, İsrail rehabilite edilmeli." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER, DEHŞETE DÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "İsrail'in (Gazze'de) gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum." dedi.

Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında dün yapılan yeni anlaşmaya ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gazze'de masum çocukların tekrar bombalanarak acı çekmesinin son derece tahammül edilemez olduğunu belirten Starmer, Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi.

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın dün yaptığı ortak açıklamaya atıfta bulunan Starmer, "İsrail'in gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum. Bu savaş çok uzun sürdü. Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.