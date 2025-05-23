İsrailli bürokratlara ABD’de infaz

Washington'da, Yahudi Müzesi'ndeki etkinliğe katılan 4 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda birçok kurşun yarası alan Yaron Lischinsky ve Sarah Lynn Milgrim hayatını kaybetti. Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith, olay sonrası yapılan soruşturmada saldırganın olay öncesinde müze çevresinde gezindiğini, ardından silahını çekerek ateş açtığını ve kısa sürede yakalandığını açıkladı.

Yaron Lischinsky ve Sarah Lynn Milgrim saldırıda vurularak öldürüldü.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırganın Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri nüfusuna kayıtlı Elias Rodriguez adlı 30 yaşındaki kişi olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı. Smith, şüphelinin gözaltındayken "Özgür Filistin" diye bağırdığını söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Elias Rodriguez'in söz konusu saldırıyı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlara karşılık vermek adına gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı hakkında Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız hayatını kaybedenlerin sevdikleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

CIA MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

ABD'DE, İsrailli bürokratlara gerçekleştirilen saldırının ardından Virginia'da da CIA genel merkezine başka bir saldırı gerçekleştirildi. Bir kadın sürücü, McLean bölgesindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin, kadın şüpheliyi vurduğu bildirildi. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.