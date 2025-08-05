Alman taraftarlar, İsrailli Weismann’ın transferini engelledi

Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İspanya'nın FC Granada takımı oyuncusu Shon Weissman'ı transfer etmekten vazgeçildiği duyuruldu. Soykırımcı İsrailli oyuncunun, Gazze'nin yok edilmesini isteyen açıklamaları ortaya çıkmıştı.

Yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

TARAFTARLARDA İSRAİL'E ÖFKE ARTIYOR

Ücret ve şartlarda anlaşıldığı ve sporcunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'da olduğu belirtilirken, transfer hamlesi Fortuna Düsseldorf taraftarlarının büyük öfkesine neden olmuştu. Shon Weissman'ın Gazze'nin yok edilmesi yönündeki açıklamalarının ortaya çıkması sonrası Fortuna Düsseldorf taraftarları transferin gerçekleşmemesi için imza kampanyası da başlatmıştı. Sosyal medyada ve diğer platformlarda örgütlenen Alman taraftarlar transferin iptal edilmesi için çağrı yapmıştı.