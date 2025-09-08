Soykırımın bilançosu ağırlaşıyor

İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik saldırıları 700 günü geride bırakırken, sivillere yönelik soykırım ve etnik temizlik boyutuna ulaşan katliamda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Diplomasi Merkezi'nin Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi verilerine göre 73 bin 731 kişi şehit oldu veya kayboldu. Bunların 64 bin 300'ü hastanelere ulaştırılırken, 9 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor.

Şehitler arasında 20 binden fazla çocuk ve 12 binden fazla kadın yer alıyor. Katliamda 860 sporcu, 248 gazeteci, 1.670 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Saldırılarda 2 bin 700 aile tamamen yok edildi. Bu ailelerden 8 bin 563 kişi şehit düştü. 6 bin 20 aileden ise yalnızca bir kişi hayatta kaldı. Açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği yüzünden de 376 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan gün Filistin için İstanbul'da namaz kılındı.