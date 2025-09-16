Emmy Ödülleri’nde Gazze’ye özgürlük çağrısı

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine teslim edildi. Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı. Bardem, daha önce de İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen herhangi bir projede çalışmayacağını belirterek, "Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız" demişti.

YÖNETİME TEPKİ

Ayrıca ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı. Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak" ifadesini kullandı.

Yahudi aktrist Hannah Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı. Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.